Aalsmeerse verhalen van toen in De Oude Veiling

Aalsmeer – Van 1 december tot en met 31 januari is in De Oude Veiling de tentoonstelling te zien met verhalen over de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart.

In de Bibliotheek kunnen bezoekers luisteren en kijken naar verhalen uit het verleden met bijbehorende foto’s, documenten en voorwerpen. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van De Oude Veiling, vanaf de bouw tot aan de huidige Huiskamer van Aalsmeer, met aandacht voor het veilingwezen en het verenigingsleven in het dorp. De verhalen uit Kudelstaart vertellen over het leven van de bewoners van Kudelstaart in de Tweede Wereldoorlog.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de partners in De Oude Veiling: de Bibliotheek Amstelland, ESA, Ons Tweede Thuis en Cultuurpunt Aalsmeer. De verhalen, films en tentoongestelde objecten zijn bijeengebracht en ingesproken in samenwerking met Pieter Groenveld, het archief van Stichting Oud Aalsmeer, Stichting Oud Aalsmeer in Beeld, Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd, Muziekvereniging Flora, de Bibliotheek Amstelland, en Hanoff Video.

De verhalen zijn ook via de websites van de Bibliotheek Amstelland (www.debibliotheekamstelland.nl) en De Oude Veiling (www.deoudeveiling.nl) te beluisteren en te bekijken. Vanaf 1 december kunnen inwoners hun verhalen over de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart insturen naar a.furnee@debibliotheekamstelland.nl. Deze verhalen krijgen een plaats op de websites en in de tentoonstellingen die de partners regelmatig in De Oude Veiling gaan organiseren.