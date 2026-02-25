Aalsmeerse Popquiz met Marco en Meindert in The Beach

Aalsmeer – Op woensdagavond 18 maart is er weer een nieuwe editie van de Aalsmeerse Popquiz in The Beach aan de Oosteinderweg 247a in Aalsmeer. Na de succesvolle edities in 2025 organiseren Marco Lesmeister en Meindert van der Zwaard deze avonden ook in 2026 en zij kijken al uit naar deze eerstvolgende sportieve, muzikale strijd en een gezellige, feestelijke avond!

Ook dit jaar is elke editie is weer anders. Er zijn ook nu weer zeer gevarieerde rondes met quizvragen over popmuziek. Uiteraard met geluidsfragmenten, songteksten en/of videobeelden. De quizvragen hebben betrekking op de afgelopen vijf decennia en gaan over diverse muzieksoorten. Maar altijd herkenbaar. Tenminste, die kennis zal getest worden. Natuurlijk zijn er mooie prijzen voor de winnende teams!

Meedoen? Inschrijven per team kan door een email te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com met daarin vermeld het aantal mensen (maximaal 6) en de naam van het team. Toegang is 8 euro per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Er is geen ruimtebeperking in de feestzaal want dankzij de variabele zaalindeling wordt er nooit een team teleurgesteld. Iedereen kan altijd meedoen!

Volg voor hints, aanwijzingen en voorproefjes van de quizrondes alvast de ‘Aalsmeerse Popquiz’ op de socials van APQ (Facebook en Instagram). Marco en Meindert zien alle teams graag op woensdag 18 maart 2026. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, in The Beach in Aalsmeer.

Op de foto: Gezellige drukte tijdens de Aalsmeerse Popquiz in The Beach. Foto: aangeleverd