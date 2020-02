Aalsmeerse fietsertjes in de dop gezocht

Aalsmeer – Het Amerikaanse loopfietsjesmerk Strider Bikes, dat in juni vorig jaar het Europese hoofdkwartier in Nederland vestigde, gaat de komende tijd op zoek naar kinderen tussen 1,5 en 4 jaar oud die willen leren fietsen. Deze maand zoekt Strider Bikes naar ambassadeurs in de provincie Noord-Holland en dus ook in Aalsmeer. Ouders kunnen hun kind tot en met dinsdag 18 februari opgeven om Strider-ambassadeur te worden. De twee winnaars krijgen allebei een loopfietsje en worden van persoonlijke fietstips voorzien. Ook mogen ze automatisch meedoen aan de allereerste nationale Strider Cup die in april wordt gehouden.

De wereld vanaf een fiets ontdekken

“Ons doel is om de mobiliteit van jonge kinderen te vergroten en hen uit te dagen de wereld vanaf een fiets te ontdekken”, aldus Ryan McFarland. “Nederland heeft een prachtige fietscultuur en is een voorbeeld voor andere landen op het gebied van fietseducatie. We zijn er daarom erg trots op dat we dit eerste Europese Strider-ambassadeurschap in Nederland mogen introduceren.”

Voortgang fietsproces volgen

Meedoen is mogelijk tot dinsdag 18 februari. De week erop worden de winnaars thuis verrast. Peuters die in aanmerking komen voor het Strider-ambassadeurschap zijn tussen de 1,5 jaar en 4 jaar oud.Van de ouders van Strider-ambassadeurs wordt gevraagd één keer per maand een korte video of foto te delen met betrekking tot de voortgang van het fietsproces.Dit beeldmateriaal gebruikt Strider Bikes Nederland om andere ouders en kinderen ook te inspireren. Meer informatie en aanmelding: www.strider-bikes.nl/strider-ambassadeurschap.

Foto: Strider Bikes Nederland