Aalsmeers welkom voor beachvolleyballers

Aalsmeer – Teams uit alle delen van de wereld nemen deel aan het internationale beachvolleybaltoernooi Blooming Beach Aalsmeer dat vandaag, donderdag 15 maart, van start gaat en duurt tot en met zondag 18 maart. Woensdagavond 14 maart zijn alle deelnemers welkom geheten door burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Jop Kluis. De volleyballers kregen meer over de historie van de speellocatie (vroeger veiling Bloemenlust) en er werd promotie gemaakt voor Aalsmeer als bloemendorp aan het water. En natuurlijk wensten de beide bestuurders alle sporters heel veel succes tijdens dit internationale toernooi.

Deelnemers

Deelnemers zijn onder andere Márcio Guadie Ley en Vinícius Gomes Cardoso De Araújo uit Brazilië, evenals de beachvolleybroers Sam en Ben O’Dea die helemaal van de andere kant van de wereld komen (Nieuw-Zeeland). Ook een team uit Canada is aanwezig en zelfs twee beachvolleybalkoppels uit Indonesië aan de strijd aan. Natuurlijk nemen ook meerdere teams uit verschillende delen van Europa deel aan het toernooi, waaronder zes Nederlandse teams. Een thuiswedstrijd is het voor Sven Vismans die samen speelt met Nederlands kampioen Jannes van der Ham. Het best presterende Nederlandse koppel verdient in Aalsmeer een startbewijs voor het EK beachvolleybal dat komende zomer in Nederland wordt gehouden.

Kwalificatietoernooi

Het beachvolleybaltoernooi is The Beach aan de Oosteinderweg 247a start met het kwalificatietoernooi, waarin zestien teams strijden voor vier beschikbare plaatsen in het hoofdtoernooi. Daarin worden ze opgewacht door een twaalftal topkoppels, die rechtstreeks zijn geplaatst.

Kwart, halve en finales

Voor het hoofdtoernooi (vrijdag) worden de teams onderverdeeld in vier poules, waarvan de winnaars direct doorstoten naar de kwartfinales op zaterdag 17 maart. De nummers twee en drie gaan nog kruislings strijden voor de opengebleven plekken. Zondagmorgen 18 maart opent met de halve finales, waarna later die dag wordt gestreden om de derde en vierde plaats (kleine finale) en in de finale om de eerste en tweede plaats. Uiteraard is publiek van harte welkom.

