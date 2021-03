Aalsmeer weer drie jaar ‘gezonde jeugd gemeente’

Aalsmeer – Met de ondertekening van een nieuwe akkoord is Aalsmeer nog minimaal drie jaar een zogeheten JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. De inzet van de betrokken partners blijft om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken.

Gezond eten en bewegen maar ook voldoende water drinken en goed slapen; het zijn de ingrediënten voor een gezonde leefstijl. Zeker ook in deze coronaperiode is aandacht voor het voorkomen van gezondheidsklachten op latere leeftijd extra van belang. Supermarktketen Albert Heijn in Aalsmeer en Kudelstaart, groente- en fruitgroothandel Levarht, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, GGD Amsterdam, Teamsportservice Aalsmeer en de gemeente zetten zich hiervoor ook de komende drie jaar in.

Gezonde kantine in Kudelstaart

“Als wethouder jeugd, onderwijs en sport heb ik veel raakvlakken met het thema ‘gezonde jeugd’”, zegt wethouder Bart Kabout. “Dat deze partners zich inzetten om onze jongeren te stimuleren gezond te leven ondersteun ik dan ook van harte.” De symbolische ondertekening van het JOGG-akkoord was bij RKDES, de voetbalvereniging in Kudelstaart. Daar wordt het predicaat ‘gezonde kantine’ gevoerd. Niet alleen voor de jeugd, maar voor alle leden. De hoop is dat volgend seizoen ook alle sportverenigingen weer geheel in het teken kunnen staan van gezond sporten en een gezonde ‘derde helft’.

Op de foto van links naar rechts: Bart Kabout, Arjan Levarht (Levarht Groente en Fruit), Rico de Groot (AH Praamplein), Luuk Koole (AH Poldermeesterplein), Mariëlle Buskermolen (gezonde kantine RKDES) en Micha Hoogewoud (JOGG regisseur Aalsmeer). Op de voorgrond kinderburgemeester Julius van Wilgenburgh.