Aalsmeer stemt voor wet inlichtingendienst

Aalsmeer – Twee stembiljetten hadden inwoners afgelopen woensdag 21 maar gekregen, een voor de gemeenteraadsverkiezingen en een stembiljet voor het referendum over de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Liefst 55,2 procent van de inwoners heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hierover zijn of haar mening te uiten. Er zijn 6.250 stemmen voor de wet uitgebracht en 5.811 stemmen tegen. Een lichte overwinning dus om de wet in te voeren.

Er zijn 483 blanco stemmen uitgebracht en 29 ongeldige stemmen. Het is nu aan het kabinet of de wet wel of niet ingevoerd gaat worden. Gezien het stemgedrag staat Aalsmeer positief tegenover deze wet.

Foto: Stemmen tellen na de verkiezingen. Www.kicksfotos.nl