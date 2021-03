Aalsmeer in Rampjaar 1672 in Oud Nuus

Aalsmeer – De nieuwe Oud Nuus, die eind deze week verschijnt, kijkt vooruit naar volgend jaar. In het jaar 2022 zal landelijk veel aandacht worden besteed aan het Rampjaar 1672 dat dan op de kop af 350 jaar achter ons ligt. Nederland werd toen van vier kanten aangevallen. De cover van Oud Nuus toont een schilderij waarop de Zonnekoning Lodewijk 14 aan het hoofd van 120.000 militairen de Rijn oversteekt.

In Oud Nuus besteedt Jan Willem de Wijn aandacht aan wat er in het Rampjaar in Aalsmeer, Kudelstaart en Kalslagen speelde. Ons dorp komt niet aan de frontlinie te liggen, maar de Aalsmeerse burgerwacht was wel paraat. In Aalsmeer komen 552 mannen (18 tot 60 jaar) in aanmerking om ‘in deze tijd van menigvuldige swarigheden wapens te kunnen dragen tegen dreigende vijanden’. Maar van dat totaal zijn er 124 man doopsgezind, die hoeven dan geen strijd aan te gaan, maar ze moeten wel een bijdrage in geld en ‘in natura’ leveren.

Expressionisme

In de serie ‘Aalsmeer Variaties’ neemt Jack Breen de lezers mee door hoe de verschillende stromingen de architectuur in Aalsmeer beïnvloeden. Dit keer belicht hij het Expressionisme. De overwegend jonge architecten waren weliswaar geïnspireerd door de Art Nouveau, maar zochten niettemin naar geheel eigen uitdrukkingsvormen, die vaak beïnvloed waren door lokale en regionale culturele, economische en politieke omstandigheden, maar ook door exotische uitdrukkingsvormen. In Spanje kwam zo het Modernisme met Antoni Gaudi tot bloei. En in Nederland gebeurde dat met de Amsterdamse School, ondermeer door de architecten J.F. Staal, D. Greiner en Michel de Klerk. Allen lieten in Aalsmeer sporen na, bijvoorbeeld De Klerk met het Huis Barendsen. Een rijk geïllustreerd artikel

Miljardair en meisje

Toeval bestaat! We kregen een tip dat de rijkste man ter wereld vroeger af en toe met z’n eigen driemotorige jet op Schiphol-Oost aankwam. Daar liet hij zijn motorfiets uitladen en kachelde ermee over de Oosteinderweg naar de Feadship-werf van De Vries. Verhaal aan Huib de Vries voorgelegd en die bevestigde dat. Malcolm Forbes heeft verschillende keren een jacht laten bouwen, steeds met de naam ‘The Highlander’. Huib voegde een artist impression van het jacht in kwestie mee. Binnen de redactie van Oud Nuus kreeg Annigje Leighton-van Leeuwen dit verhaal onder ogen. Haar moeder had destijds een foto van het schip in de lokale krant zien staan en had er een gedicht over gemaakt. Dat had ze toegezonden aan Malcolm Forbes. Die reageerde dat hij de geste zeer op prijs had gesteld en nodigde haar uit om het gedicht voor te dragen bij de tewaterlating. Omdat haar moeder toen ziek was, vroeg zij haar zestienjarige dochter Annigje om dat te doen. Die schrijft daarover in Oud Nuus: “Zo gebeurde het dat ik op die 11e maart op mijn paasbest op mijn Mobyletje met een grote hoed in een plastic tas om mijn arm naar de Vlijt vertrok en op het podium voor een illuster gezelschap het gedichtje voordroeg. Voor het eerst dronk ik daarna champagne!”

Kweken en molensteen

En verder artikelen over: Dirk Jongkind beschrijft de kwekerij van de erven W.C. Keessen aan de hand van een honderd jaar oud artikel. Hij gaat ook in op het vroeger kweken van primula’s voor zaadwinning. En Henk van Leeuwen speurt naar de oorsprong van een soort molensteen die tevoorschijn kwam in het pand van Sprey’s fietsenzaak.

Foto: ‘The Highlander’ met de business jet waaruit de motor van Malcolm Forbes kwam.