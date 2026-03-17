Aalsmeer doet weer mee aan NK Tegelwippen

Aalsmeer – Ook dit jaar doet Aalsmeer weer mee aan het NK Tegelwippen. Zoveel mogelijk tegels vervangen door groen. Het helpt om Aalsmeer groener te maken en beter bestand te zijn tegen het steeds heviger weer. Het NK Tegelwippen duurt tot en met 31 oktober. Een keer per maand kunnen de gewipte tegels gratis worden opgehaald door de Tegelservice. Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en langere periodes van hitte en droogte volgen elkaar steeds sneller op. De leefomgeving is daarbij sterk versteend, waardoor problemen als hittestress en wateroverlast vaker voorkomen. Het is daarom belangrijk om de omgeving beter aan te passen aan het veranderende klimaat. Oftewel: tegels eruit, groen erin!

Goed voor het welzijn

In ruim 200 gemeenten worden zoveel mogelijk tuinen groen(er) om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Bovendien is een groene leefomgeving goed voor het welzijn.

Gratis tegelservice

Op www.aalsmeer.nl/tegelwippen staat alle informatie over het NK Tegelwippen. Ook aanmelden voor de gratis tegelservice kan via de site. De tegels worden dan gratis opgehaald op de daarvoor aangewezen ophaaldagen. Dit jaar zijn de ophaaldagen op maandag: 30 maart, 20 april, 26 mei, 22 juni, 13 juli, 17 augustus, 21 september en 19 oktober. Aanmelden kan tot en met de donderdag vóór 16.00 uur, voorafgaand aan de ophaaldag. Als er veel aanmeldingen zijn, kan er een extra ophaaldag worden ingepland.

Vervangen door groen

Alleen tuintegels worden opgehaald, dus geen ander (tuin)afval. De tegels kunnen op de dichtstbijzijnde straathoek worden neergelegd, vanaf 16.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de ophaaldag, tot uiterlijk 07.30 uur op de ophaaldag. Voorwaarde is wel dat de tegels uit de tuin worden vervangen door groen.

Foto: Randy Dacosta (tegels er uit, groen er in).