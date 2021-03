97 Bomen verwijderd voor veiligheid

Aalsmeer – Misschien heeft u ze al gezien. Bomen met een groene stip. Het gaat om bomen die ernstig aangetast of al dood zijn. Dit bleek uit de gemeentelijke boomveiligheidscontrole. Deze bomen moeten voor de veiligheid van de omgeving worden verwijderd.

De gemeente doet iedere drie jaar een boomveiligheidscontrole. Dit is wettelijk verplicht en de uitkomsten zijn bindend. Gevaarlijke bomen in Aalsmeer en Kudelstaart moeten daarom verwijderd worden. Het gaat in totaal om 97 bomen, waarvan er 13 op de lijst van waardevolle bomen staan. Voor deze 13 bomen is een kapvergunning aangevraagd. Naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole worden de komende tijd ook veel bomen in de gemeente gesnoeid.

Wethouder Groen Wilma Alink: “Het doet pijn om deze bomen te moeten verwijderen. Helaas zijn ze ongezond of dood en veiligheid staat natuurlijk voorop. We gaan na het verwijderen kijken op welke plekken gaten vallen in het groen en waar het nodig is om nieuwe bomen te planten. Als het straatbomen of waardevolle bomen gaat, nemen we deze mee bij de volgende bomenrevisie voor herplant.”

Nesten

Het kappen van de bomen waar geen kapvergunning voor hoeft worden aangevraagd en het snoeien gaat maandag 8 maart van start. Hierbij wordt goed in de gaten gehouden of er geen vogelnesten in de bomen zitten. Indien dit wel het geval is, blijft de boom staan tot de vogels zijn uitgevlogen en gaat de gemeentee de veiligheid voor de omgeving monitoren.

Foto: Paardenkastanje op het Raadhuisplein die aangetast is met de kastanjebloedingsziekte.