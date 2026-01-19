8e editie Rick FM Quiz wederom zeer succesvol

De Kwakel – De jaarlijkse Rick FM Quiz Night in Dorpshuis De Quakel, op vrijdag 16 januari, was een groot succes. Maar liefst 124 deelnemers, verdeeld over 31 teams, namen het onder het genot van een hapje en een drankje tegen elkaar op in de strijd om de felbegeerde eerste plaats én de eer. De teams waren – zoals ieder jaar – een kleurrijke mix, met namen als Dit Gaat Fout, The Golden Girls, Team Aaltjes en De Rayonhoofden. De organisatie stelde alle quizvragen zelf samen. De onderwerpen varieerden van sport, algemene kennis en entertainment tot muziek, krantenkoppen en zelfs een virtuele wandeling door De Kwakel en Uithoorn.

Vogels

Een opvallende ronde was het herkennen van vogels uit de omgeving. Hoewel deze op het eerste gezicht eenvoudig leek, liet menig team hier toch kostbare punten liggen. Na het succes van eerdere edities keerde ook de populaire Rode Draad-ronde terug: per vraag verschenen vier foto’s op het grote scherm, waarna de teams moesten bepalen welke foto er niet thuishoorde en waarom niet. Rond 23.00 uur werd de eindstand opgemaakt. Dit jaar waren er maximaal 108 punten te verdienen. De strijd om de derde plaats was bijzonder spannend: drie teams eindigden met 78 punten – Team Pi-Nuts, Da Vinci Code en The YoungOnes. Een barragevraag bracht de beslissing. Op de vraag ‘Hoeveel gemeenten telt Nederland op 1 januari 2026?’ gaf The YoungOnes het juiste antwoord: 342. De tweede plek ging naar Team Polonaise met 79 punten. De glorieuze winnaar van de avond werd Buitenkantje Rechts, dat met 85 punten overtuigend de eerste plaats opeiste.

Na de prijsuitreiking en het uitreiken van de bloemen bleef het nog lang gezellig in Dorpshuis De Quakel. De organisatie kijkt alweer vooruit: de 9e editie vindt plaats op vrijdag 15 januari 2027.

Buitenkantje Rechts, het beste quizteam van de avond.

Foto: aangeleverd.