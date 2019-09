75 plusser Netty, Nederlands kampioen stoepranden

De Ronde Venen – Na een spannende landelijke finale kwamen uit 5 verschillende leeftijdscategorieën Nederlands Kampioenen Stoepranden uit de bus. Het NK Stoepranden is een initiatief van Jantje Beton en werd dit jaar georganiseerd in samenwerking met Buurtsportcoach Amersfoort. Het kampioenschap is bedoeld om kinderen en hun ouders echt te laten genieten van actief bezig zijn in de buitenlucht. Jantje Beton wil laten zien hoe makkelijk spelen in de buurt is en daarmee buitenspelen stimuleren. Duizend deelnemers, van jong tot oud, deden in verschillende categorieën een gooi naar de titel. Na een daverend succes vorig jaar in Rotterdam, was dit jaar de Wagenwerkplaats in Amersfoort de locatie voor het kampioenschap; zowel kinderen als volwassenen werden als echte helden ontvangen. Om alle finalisten klaar te stomen voor een zinderende finale verzorgde ambassadrice en presentatrice Anne Appelo een feestelijke warming-up voorafgaand aan de finale. In de categorie 75 plus werd Rondeveense Netty de Kampioen