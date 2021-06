De Ronde Venen – Kom op zaterdag 19 juni naar de BoekStartdag in de Bibliotheek waar de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders een extra hartelijk welkom krijgen. Ontdek samen met je kindje hoe fijn het is om samen met boekjes en taal bezig te zijn. Iedere baby, dreumes of peuter die op deze dag lid wordt, krijgt een miniboekje cadeau. Ouders of grootouders die zelf ook lid worden op deze dag, krijgen ook een verrassing Heb je de afgelopen weken een BoekStart koffertje gekregen bij het consultatiebureau? Dan is dit een goede gelegenheid om je kindje nu lid te maken. Is jouw Bibliotheek zaterdag gesloten? Dan ben je vanaf maandag 21 juni welkom. Hoe eerder je komt, hoe groter de kans dat er nog een miniboekje voor je is. Op = op