60-Jaar gehuwden op de koffie bij burgemeester Oude Kotte

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Het aantal echtparen dat 60 jaar is getrouwd, is best hoog in Aalsmeer. Traditiegetrouw komt de burgemeester hen persoonlijk feliciteren maar er gaat flink wat tijd inzitten om ze allemaal te bezoeken. Daarom nodigt burgemeester Gido Oude Kotte de jubilarissen zelf uit om naar het gemeentehuis te komen. Voor koffie, gebak, een leuk gesprek én een rondleiding in het gebouw. Net zo feestelijk en het heeft zo zijn voordelen. Woensdag 23 september ontving de burgemeester weer een ‘delegatie’, ditmaal van vijf diamanten echtparen. Het leuke van deze ontvangsten is natuurlijk de ontmoeting. In bijzondere gevallen kennen de paren elkaar al. Dat was woensdag het geval. Twee van de bruidegoms kenden elkaar nog van de kleuterschool! De twee echtparen zijn bevriend en vieren dus in hetzelfde jaar hun diamanten jubileum. Anderen kenden elkaar van de buurt waarin ze wonen. Zo is er altijd stof tot praten. De burgemeester treedt op als gespreksleider, hij ontvangt de jubilarissen tot slot, en dat levert vaak interessante gesprekken op. Wel moet altijd eerst een beetje het ijs gebroken worden. Daar is Oude Kotte goed in. Hij vertelt over de trouwzaal, waar de koffie en gebak worden geserveerd. “Wie is hier getrouwd?” “Onze kinderen zijn er zelfs getrouwd”, begint een van de echtparen. Als het over het befaamde vloerkleed gaat dat onder de koffietafel ligt (bontgekleurde bloemen) hint de burgemeester dat hij hoopt dat het snel slijt. Gelach valt hem ten deel.

“Wieg naast ons bed”

Als Oude Kotte verder vertelt over de mooie foto’s die in de trouwzaal hangen en iets over de architectuur vertelt luisteren de paren aandachtig maar even later schuwen ze ook het gesprek over de actualiteit niet. De druk op het woningaanbod bijvoorbeeld. “Ach, dat is van alle tijden. Wij zijn ooit begonnen in een klein arkje. De wieg stond naast ons bed!” Bij een ander echtpaar ging het net zo: “Wij startten in een stacaravan.” “Nou, je kon beter ambtenaar zijn; wij mochten een huis uitzoeken!” Alle jubilarissen, zo rond of over de 80, houden het gesprek levendig. Het is een gemêleerd gezelschap: zo houdt de één alle nieuwe snufjes op gebied van techniek bij. De ander vindt: “Dat wordt me allemaal te dol.” Over de digitalisering wordt wel beaamd dat het tegenwoordig vaak zo nodeloos ingewikkeld is. Niet overal is er eensgezindheid: ervaart het ene paar dat ‘jongeren vooral veel geld willen verdienen’, anderen rond de koffietafel zien juist jonge mensen die heel duurzaam leven, liefst met tweedehands spullen en vervoer met de bakfiets. Als het gesprek op geloof komt, toont burgemeester Oude Kotte zich ook een kundig gespreksleider: Hij vertelt over vrienden die allen verschillend geloven en geeft zo een mini-inkijkje in de maatschappij. Dat levert verschillende reacties op. “Ik vind het sprookjes”, zegt iemand, een ander geeft aan van Doopsgezinde huize te zijn. Het gesprek gaat terug naar vroeger toen geloof en de plek waar je woonde soms voor een tweedeling zorgde. “Als je als Buurter met iemand uit het Farregat ging… Nou, dat kon niet hoor.” Na twee kopjes koffie en bijna een uur later was het tijd voor de rondleiding. “Kunnen jullie kijken waar de belastingcenten naartoe gaan”, grapte burgemeester Oude Kotte.

Foto: De 60-jaar getrouwde echtparen Büchner, Bol, Joore, Tas en Aaij op de koffie bij burgemeester Oude Kotte (Foto JvdZ).

