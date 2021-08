55 Appartementen voor senioren bij/in Zuiderkerk

Aalsmeer – De plannen voor nieuwbouw in en om de voormalige Zuiderkerk in de Hortensialaan zijn omgezet in actie. De omgevingsvergunning is verleend. In plan Zuydveste worden totaal 55 luxe en duurzame appartementen voor senioren gebouwd door Tupla Vastgoed.

Naast en achter de kerk komen twee gebouwen met elk 26 appartementen. In het kerkgebouw gaan drie lofts gerealiseerd worden en komt er een sfeervolle gezamenlijke ruimte beschikbaar om elkaar te ontmoeten. Zuydveste wordt volgens de ontwikkelaar een woningcomplex waar gezelligheid en leefcomfort centraal staan. De start van de bouw van dit project staat gepland in het derde kwartaal van dit jaar.

Meer weten? Kijk dan op www.zuydveste.nl. Wie op de hoogte wilt blijven van de plannen kan een mail sturen naar zuydveste@tupla.nl.