500.000 koffiepunten bij Lionsclubs actie De Ronde Venen

De Ronde Venen – De gezamenlijke actie in december 2019 van de Lions clubs Mijdrecht-Wilnis, Vinkeveen-Waverveen en Abcoude-Baambrugge om DE waardepunten in te zamelen voor pakken koffie ten behoeve van de lokale voedselbanken is goed verlopen. In totaal zijn er bijna 500.000 punten binnengehaald, goed voor bijna 1000 pakken koffie!

De Lions clubs hebben ook dit jaar landelijk de actie ‘Koffie voor de voedselbanken” gevoerd in samenwerking met Douwe Egberts. De ingezamelde koffiepunten worden bij Douwe Egberts verzilverd voor pakken koffie.

Ook de Lions clubs in de gemeente De Ronde Venen, hebben gezamenlijk alweer voor de vijfde keer lokaal deze actie gevoerd om hun eigen voedselbank De Ronde Venen te ondersteunen. Hoewel de opbrengst iets minder is dan in vorige jaren is de Voedselbank zeer dankbaar voor de steun. Koffie is namelijk een product waar de voedselbanken om zitten te springen aangezien dit nauwelijks aan hun wordt gedoneerd door de lange houdbaarheidsdatum. Begin daarom direct (weer) met het sparen van de DE punten voor de actie in December 2020 !

In De Ronde Venen is ook dit jaar weer ruim gehoor gegeven om de DE punten te doneren aan deze actie. In totaal zijn er op de inzamelpunten bij Hoogvliet, Jumbo Vinkeveen, Jumbo Wilnis, Albert Heijn Leicester, Albert Heijn Vinkeveen, Maria-Oord, drogisterij De Bree, SMC De Bron, De Groentehal, Boni, Hema, Volendammer Visdelicatessen en Van Soest Stoffen maar liefst 370.000 punten binnengekomen. Daarnaast werden er ook nog eens bijna 128.000 punten opgehaald bij de jaarlijkse erwtensoep actie van Lions club Abcoude-Baambrugge.

Prachtig

Wederom een prachtig resultaat! Dat betekent dat er binnenkort ongeveer 1000 pakken koffie afgeleverd kunnen worden bij onze lokale voedselbank. De Lions clubs Vinkeveen-Waverveen, Abcoude-Baambrugge en Mijdrecht-Wilnis willen al deze donateurs hartelijk bedanken voor hun gulle giften en de inzamelpunten voor hun medewerking aan deze actie! De actie is gecombineerd met het inzamelen van oud en vreemd geld. Dit geld wordt omgewisseld via de Nederlandse Lions werkgroep Blinden in euro’s en voor ongeveer iedere 10 euro kan in de 3e wereld een blinde aan staar worden geopereerd, waarna men weer normaal kan zien. Ruim 16 kilo (t.w.v. ongeveer € 800,-) aan oude guldens, buitenlandse munten en biljetten is binnengekomen voor deze actie, waarvoor hartelijk dank!