Wilnis – Het terrein rond NME-Centrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis verandert zondag 5 oktober in een waar paradijs voor jonge natuurliefhebbers. Tijdens het zogeheten 50-dingenfeest kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar zich uitleven met maar liefst 21 buitenactiviteiten uit het bekende 50-dingenboek. Ouders, grootouders en verzorgers zijn van harte welkom om mee te genieten. De toegang is gratis.

Een middag vol natuurplezier

Van 13.00 tot 17.00 uur staat alles in het teken van ontdekken, ravotten en beleven. Kinderen kunnen onder meer een stok kerven, bodembeestjes bestuderen, een brandnetelshake maken, een oorwurmenhotel bouwen, waterdiertjes scheppen, een mini-tuintje aanleggen en mais poffen. Op de recent vernieuwde natuurspeelplek is er volop ruimte om te klauteren, hutten te bouwen, vlot te varen en zelfs te slingeren over de sloot. Een praktische tip van de organisatie: trek kleding aan die vies mag worden. Voor wie liever toekijkt met een kopje koffie of thee, is er een gezellig terras met sap en koek.

Over het 50-dingenboek

Het 50-dingenboek is een initiatief dat tien jaar geleden werd gelanceerd door voormalig burgemeester Dick Boogaard, in samenwerking met IVN De Ronde Venen en Uithoorn en NME-Centrum De Woudreus. Het boek bevat 50 natuuractiviteiten die elk kind vóór zijn of haar twaalfde gedaan zou moeten hebben. De gedachte erachter: kinderen brengen tegenwoordig steeds meer tijd binnen door, terwijl juist de mooiste jeugdherinneringen vaak buiten zijn gemaakt.

Alle leerlingen van groep 3 en 4 in De Ronde Venen hebben onlangs een cadeaukaart ontvangen waarmee ze het boek gratis kunnen ophalen – tijdens het feest of op woensdagmiddag bij De Woudreus.

Op de foto: 50-dingenfeest bij De Woudreus paradijs. Foto: aangeleverd