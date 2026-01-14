45.000 euro voor groene vrijwilligersprojecten

Regio – De provincie Noord-Holland maakt met het Betrekken bij Groen Fonds jaarlijks 45.000 euro beschikbaar voor groene vrijwilligersprojecten. Tot 5 februari 2026 kan iedereen een goed idee insturen en in aanmerking komen voor subsidie. Dit fonds is een mooie kans voor vrijwilligersgroepen, buurtinitiatieven en natuurbewuste organisaties. Het fonds is bedoeld voor projecten die de groene leefomgeving verbeteren of mensen actief betrekken bij de natuur. Denk aan het aanleggen van een insectvriendelijke bloementuin, het aanleggen van nestgelegenheid voor bijzondere vogels, het betrekken van buurtbewoners bij natuurbeheer of een educatief natuurproject op school. Zo stimuleert het fonds de aanleg van nieuw groen, de bescherming van planten en dieren en de betrokkenheid van mensen met de natuur.

Anouk Gielen, gedeputeerde Natuur: “Met het Betrekken bij Groen Fonds helpen we vrijwilligers om de biodiversiteit te verbeteren en de betrokkenheid van mensen bij natuur en landschap te vergroten. We hebben de afgelopen jaren gezien dat vrijwilligers met een bijdrage van dit fonds veel impact kunnen maken. De projecten dragen bij aan een rijkere, natuurlijke leefomgeving voor iedereen.”

Meedoen? Bekijk alle informatie en voorwaarden op: www.landschapnoordholland.nl/bbgfonds. De aanvragen worden beoordeeld door medewerkers van verschillende terreinbeherende organisaties die meedoen aan het programma Betrekken bij Groen. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Foto: De Heimanshof in Hoofddorp. Een heemtuin vol natuureducatie en natuurbeleving (aangeleverd).

