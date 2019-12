43ste Autorally bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – De jaarwisseling staat weer voor de deur en daarmee ook de traditionele autorally van FC Aalsmeer. Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, 4 januari, is het tijd voor de autorally 2020, alweer de 43ste editie.

Met de autorally kom je gegarandeerd op weggetjes waar je nog nooit bent geweest, terwijl ze soms helemaal niet zo ver weg zijn. Naast dit soort idyllische weggetjes, zijn er natuurlijk ook weer instinkers, dus let goed op! Houd je van puzzelen, dan is het zeker een aanrader om dit jaar mee te doen. Voorgaande jaren waren er ruim 50 auto’s die deelnamen, wat veel gezelligheid oplevert. Ook niet-leden van FC Aalsmeer zijn van harte welkom om mee te doen aan deze puzzelrit. De inschrijving start op zaterdag 4 januari om 09.00 uur in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan, waarna de eerste teams rond 09.30 uur mogen starten. Rond 10.30 uur zullen de laatste auto’s vertrekken. Kosten per auto zijn 10 euro.

Nieuwjaarsreceptie

Bij terugkomst van de puzzelrit is er in de kantine ook de nieuwjaarsreceptie van de vereniging, deze start rond 16.00 uur. Voorzitter Eef Niezing zal deze middag het woord nemen voor zijn nieuwjaarsspeech. Er is een buffet, waar tegen een kleine vergoeding kan worden meegegeten. Rond de klok van 18.00 uur zal de organisatie van de puzzelrit de prijsuitreiking houden. Daarna is er een feest, waarbij de voetjes van de vloer kunnen.