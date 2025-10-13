40 jaar Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen groots gevierd

Vinkeveen/Waverveen – De afdeling Vinkeveen/Waverveen van de Zonnebloem is in 1985 opgericht. Dat betekent dat de afdeling dit jaar 40 jaar bestaat; 10 oktober hebben bijna alle gasten en vrijwilligers dit samen gevierd.

Op een prachtige herfstdag werd aan boord van MS De Jordaan genoten van een rondvaart over het IJ. Niet alleen het uitzicht was mooi, de attente verzorging van de bemanning van de MS De Jordaan was een feest. Tussen alle hapjes en drankjes werd al varend over het kabbelende water genoten van een heerlijke lunch. Uiteraard ontbrak de ‘wereldberoemde’ muzikale bingo niet en werd de sfeer verhoogd door live entertainment met onvervalste Amsterdamse meezingers. Niet alleen de gasten hebben volop genoten, ook de vrijwilligers liepen glunderend rond.

40 jaar Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen werd groots gevierd. Foto: aangeleverd.