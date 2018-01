Uithoorn – Op maandag 22 januari raakte een 38 jarige wielrenner betrokken bij een ongeval op de Amsteldijk-Noord in Uithoorn. Daarbij raakte de wielrenner zwaargewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft bekend gemaakt dat de 38 jarige wielrenner aan zijn verwondingen is overleden. De bestuurder heeft een proces verbaal gekregen. Er is geen alcohol geconstateerd.

FOTO: Davey Photography/ Rob Franken