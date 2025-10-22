Mijdrecht – Zondag 2 november barst het sportieve feest weer los in Mijdrecht: de 34e editie van de Zilveren Turfloop. Dit hardloop-evenement is niet alleen de aftrap van het gerenommeerde Zorg & Zekerheid circuit, maar ook een vaste waarde in de regio, met jaarlijks zo’n 2.000 enthousiaste deelnemers. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 5 km, 10 km of de uitdagende 10 Engelse mijl. Ook wandelaars zijn van harte welkom op de uitgezette routes van 5 en 10 km. Inschrijven kan eenvoudig via inschrijven.nl, maar ook op de dag zelf in de LACO-sporthal aan de Hoofdweg.

De start en finish van alle onderdelen – inclusief de GeZZinsloop en de G-Run – vinden plaats op de Hoofdweg ter hoogte van de Argon parkeerplaats. De langere afstanden voeren je langs de schilderachtige oevers van de Kromme Mijdrecht, door De Hoef en via de Oosterlandweg terug naar Mijdrecht. De 5 km route slingert richting het Wickelhofpark en keert daar om.

Verkeershinder

Tussen 10.00 en 14.00 uur kan er verkeershinder ontstaan rondom de Hoofdweg en het parcours. Dankzij duidelijke bebording en de inzet van verkeersregelaars zorgen De Veenlopers voor een veilig en soepel verloop van het evenement.

Meer informatie over het programma, het parcours en de inschrijving is te vinden op veenlopers.nl/34ste-zilveren-turfloop.

Op de foto: 34e Zilveren Turfloop: sportief spektakel voor iedereen. Foto: aangeleverd.