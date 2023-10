32e Zilveren Turfloop￼

Regio – De Zilveren Turfloopcommissie is erin geslaagd om Auto Berkelaar in Mijdrecht te presenteren als nieuwe afstand sponsor voor de 5 km. Dit bedrijf wilde al langer een sportief evenement sponsoren. Beide partijen waren er snel uit en “De Auto Berkelaar 5 km loop” is de nieuwe naam van deze afstand.

De Zilveren Turfloop is volop in beweging en presenteert op 5 november een programma met activiteiten voor jong en oud. Ook de wandelaars kunnen gaan genieten van een prachtig wandelparcours.Voor alle afstanden is digitale inschrijving mogelijk. Kijk op www.veenlopers.nl/zilverenturfloop en alle informatie over dit evenement vindt je daar terug.

OP 2 oktober werd het eerste startnummer overhandigd aan Auto Berkelaar. Rob van Zijtveld van de Veenlopers overhandigde dit aan Ingeborg Berkelaar geflankeerd door Jeffrey Samson, Michel van Doorn en Robert Bastemeijer.