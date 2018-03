3 Katten van 1 familie vermist in Centrum

Aalsmeer – Een noodoproep van Monika Rommerts ontving de redactie vandaag. Ze is het zat en is verdrietig. De afgelopen maanden zijn drie van haar katten verdwenen:

“Wij zijn kattenliefhebbers, maar wat ons verbaasd is dat ondanks dat de katten gechipt zijn ze verdwijnen. Ons vermoeden is dat iemand de katten binnen haalt en houdt. Op dit moment zijn wij er al drie kwijt. Ze krijgen genoeg eten bij ons, dus daar ligt het niet aan. Zou zo graag willen dat mensen eens nadenken voordat ze een vreemde kat binnen halen, want daar doen ze ons veel verdriet mee en onze andere katten ook, want die missen hun maatjes en gaan dan in de rouwstand.”

De familie Rommerts mist op dit moment twee gitzwarte katers (geen wit plekje te vinden) en een schildpad poes (zie foto). Allemaal geholpen en gechipt. Monika: “Mocht degene die dit leest zich hier in herkennen, laat de chip aflezen dan worden wij gebeld. Wij willen onze katten supergraag terug.”

De katten en poes zijn verdwenen vanaf het Weteringplantsoen in het Centrum van Aalsmeer.