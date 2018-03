3 Geitjes geboren op de kinderboerderij

Aalsmeer – Afgelopen week is op de kinderboerderij de lente begonnen en zijn de eerste jonge dieren geboren. Geit Bella is moeder geworden van een drieling, Miles, Megan en Maja. Ook zijn de eerste kuikens uit het ei gekropen.

Leuk om even een kijkje te nemen bij deze jonge dieren. Kinderboerderij Boerenvreugd is te vinden aan de Beethovenlaan 118 in het Hornmeerpark. De boerderij is goed bereikbaar. Zowel met de fiets als met de auto. Parkeren kan op het grote parkeerterrein direct naast de kinderboerderij.

Meer informatie is te vinden op www.boerenvreugd.nl.