2e Radioweekend in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40-’45 organiseert dit weekend, zaterdag 17 en zondag 18 februari, voor de tweede keer het Crash Winter Radioweekend, met als thema dit jaar de B-17 ‘Flying Fortress’.

Demonstraties

Met demonstraties van onder andere van radiocommunicatie apparatuur uit de B-17 ‘Vliegende Fort’, zoals de ART13, de Command Set en onder andere de VHF SCR522. Zendamateurs kunnen, om 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur deze dagen verbinding maken met de radiokamer van het museum op: 3705 kHz AM, 7073 kHz LSB, 50.4 MHz FM en 145.4 MHz FM. De crew van de radiokamer bestaat uit Trevor, Gerrit, Herman, Anton, Maurice, Geert en Gerard.

Verkoop apparatuur

Tijdens de radiodagen is er ook weer gelegenheid voor zendamateurs om hun overtollige, militaire, radioapparatuur te koop aan te bieden. De toegangsprijs tot het Crash-museum is 3,50 euro voor volwassenen, 1.50 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Crash donateurs hebben gratis toegang evenals veteranen met een veteranenpas.

Het Crash museum is gevestigd in Fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug en is geopend op zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Groepsbezoeken zijn mogelijk op andere dagen op afspraak. Kijk voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Crash op www.crash40-45.nl of op de facebookpagina.