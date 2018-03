21 Bekeuringen na snelheidscontroles

Aalsmeer – De politie van Aalsmeer en Uithoorn heeft op vrijdagmiddag 16 maaart een lasercontrole gehouden langs een viertal wegen in de beide gemeenten. Gecontroleerd is er tussen vier en zes uur op de Bachlaan, de Aalsmeerderweg, de Oosteinderweg en de Zijdelweg. Op alle vier de wegen is 50 kilometer per uur de maximum snelheid. Er zijn totaal negen bekeuringen uitgeschreven. De hoogst gemeten snelheid was liefst 94 kilometer per uur.

In de avond is een snelheidscontrole gehouden op de Burgemeester Kasteleinweg. Hier geldt een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Bij de gemeente komen regelmatig klachten binnen over deze ‘racebaan’. De lange, rechte tweebaansweg heeft ook niet de uitstraling van een ‘dorpsweg’ en menigeen rijdt toch gauw 60 tot 70 kilometer. De politie heeft hier rekening gehouden en gemeten is voor snelheden vanaf 80 kilometer per uur. Dit leverde toch nog twaalf boetes op. De hoogst gemeten snelheid was net geen dubbele overschrijding van de geldende maximum snelheid: 98 kilometer per uur!

De politie is, na overleg met de gemeente, voornemens de komende weken vaker op snelheid te gaan controleren op met name de lange rechte wegen (lintwegen). Geen zin in een bekeuring? Dan het gaspedaal onder controle houden!