2 Nieuwe exposities in Ziekenhuis Amstelland

Amstelland – Tot en met maart hangen twee nieuwe tijdelijke exposities in de gangen van Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. De schilderijen van Tiny Mens zijn te zien in de gang bij de afdeling Fysiotherapie. De olieverfschilderijen van Henny Gertenaar hangen in gang B van het ziekenhuis. Beide kunstenaars hebben een geheel eigen stijl.

Tiny Mens

Tiny Mens schildert meestal met acrylverf op doeken in verschillende afmetingen in felle kleuren. Haar inspiratie haalt zij uit haar omgeving, tijdschriften en door zelf foto’s te maken tijdens vakanties en van objecten die zij interessant vindt om te schilderen.

“Het is mooi dat ik de gelegenheid krijg in Ziekenhuis Amstelland te exposeren en ik wens u veel plezier toe bij het bekijken van mijn werken die hangen in de gang bij Fysiotherapie”, aldus Tiny Mens.

Henny Gertenaar

De olieverfschilderijen van Henny Gertenaar zijn vol kleur, vrolijkheid en verfijning. “Mijzelf vastleggen in een bepaald patroon wil ik niet, er zijn namelijk altijd veel ideeën om te schilderen aanwezig. Bijvoorbeeld de fascinerende kleuren in de natuur wil ik graag vastleggen in mijn schilderijen”, aldus Henny Gertenaar. Door het kleurgebruik is het werk van Henny Gertenaar duidelijk herkenbaar. De werken hangen inmiddels zowel in Nederland als ver daarbuiten.