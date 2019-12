Kudelstaart – In de nacht van zondag 29 op maandag 30 december hebben twee, in de Schweitzerstraat geparkeerde, auto’s in de brand gestaan. Rond half één werd het vuur ontdekt.

De brandweer is gealarmeerd en was snel ter plaatse, maar heeft de schade niet kunnen beperken. Beide voertuigen zijn volledig uitgebrand. De auto’s stonden naast elkaar. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Foto: Marco Carels