17-Jarige Thirsa (CDA) met voorkeur in de Raad

Aalsmeer – De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is definitief. Na een extra controle en het berekenen van de restzetels heeft burgemeester Jeroen Nobel vrijdag 23 maart tijdens een officiële bijeenkomst zijn handtekening gezet. Qua verdeling van de zetels is er niets veranderd. Het CDA is gegroeid van 6 naar 8 zetels (4.153 stemmen), de VVD heeft opnieuw 6 zetels (3.394 stemmen) gekregen en nieuwkomer Absoluut Aalsmeer heeft gelijk 4 zetels (2.393 stemmen) weten te bemachtigen.

Het ontbinden van PACT in weer aparte partijen D66, GroenLinks en PvdA heeft ten opzichte van 2014 zetelwinst opgeleverd, van 4 naar 5. GroenLinks (1.135 stemmen) en D66 (1.105) gaan plaats nemen in de gemeenteraad met elk 2 zetels. De PvdA mag haar stem gaan laten horen met 1 zetel (906 stemmen). Het Aalsmeers Collectief (HAC) komt definitief niet terug in de gemeenteraad. Opvallend in deze is dat lijsttrekker Bram Heijstek 163 stemmen heeft gekregen en dat op de kort voor de verkiezingen teruggetrokken nummer twee toch nog 82 keer is gestemd.

Voorkeursstemmen bij CDA en VVD

Twee nieuwe politici komen met voorkeur in de gemeenteraad. De pas 17-jarige Thirsa van der Meer (CDA) kreeg liefst 197 stemmen en is op de kandidatenlijst met stip gestegen van nummer elf naar plaats vijf. Ook de kersverse vader Jochem van Leeuwen (VVD) mag bij voorkeur de ‘politieke arena’ gaan betreden. Voor hem is 186 keer het rode potlood ter hand genomen, wat hem een stijging op de kandidatenlijst heeft opgeleverd van plaats acht naar plek vier. Het is door deze voorkeur nog maar de vraag of de oud-gedienden Erik Abbenhues en Teun Treur weer als raadsleden in het pluche mogen plaatsnemen. Voor Abbenhues is er nog twijfel. Mocht de VVD een wethouder leveren, dan komt deze nummer zeven wel in de gemeenteraad. Teun Treur lijkt de politiek te moeten gaan volgen vanaf de zijlijn.

Bij het CDA waren ook opvallend de voorkeursstemmen voor nieuwkomer Ankie Harte-Fokker (met 483 stemmen van drie naar plek twee) en voor Kudelstaarter Eppo Buskermolen (met 440 stemmen van vijf naar plaats drie). Deze verschuiving heeft overigens geen invloed op wel of niet zitting krijgen in de gemeenteraad. Beiden waren verzekerd van een raadsstoel. Ook de VVD had een favoriete oud-gediende. Marjanne Vleghaar kreeg 308 voorkeursstemmen en steeg een plaatsje binnen de fractie (van vier naar drie).

Veel stemmen voor nieuwkomers

Bij D66 scoorde nieuwkomer Judith Keessen met 112 stemmen opvallend goed. Ze kreeg meer stemmen dan nummer twee Willem Kikkert (89 stemmen), maar hij hoeft zijn raadszetel niet op te geven. Dit heeft met de kiesdeler te maken (minimaal 200 voorkeursstemmen). Bij Absoluut Aalsmeer hebben de nummer twee en drie qua stemmenaantal stuivertje gewisseld. René Martijn met 204 stemmen van twee naar drie en Gretta Holtrop met 233 stemmen van drie naar twee. Ook ‘favoriet’ bij AA: Nummer zes Christa Vogelaar met 136 stemmen en nummer negen Leen Mulder met 65 stemmen.

Bij de PvdA kreeg nummer vier, nieuwkomer Petra Langezaal liefst 184 stemmen, tegen 87 en 63 voor de nummers twee en drie. Geen politieke carrière echter voor deze inwoonster. De PvdA heeft maar 1 zetel behaald en deze gaat ingevuld worden door lijsttrekker Jelle Buisma (389 stemmen). Bij GroenLinks ging de voorkeur van de kiezers uit naar de nummers één en twee. Nummer vier, nieuwkomer Maaike Vertregt, wist na Ronald Fransen en Sunny Lakerveld de meeste stemmen te behalen, 154 in totaal (nummer drie slechts 38 stemmen).

De nieuwe gemeenteraad:

CDA: 1. Robbert-Jan van Duijn (2108), 2. Ankie Harte-Fokker (483), 3. Eppo Buskermolen (440), 4. Dirk van Willegen (373), 5. Thirsa van der Meer (197), 6. Bart Kabout (83), 7. Paul van Soelen (37) en 8. Tom Verlaan (60 stemmen).

VVD: 1. Robert van Rijn (1795), 2. Nanda Hauet (402), 3. Marjanne Vleghaar (308), 4. Jochem van Leeuwen (186), 5. Dirk van der Zwaag (90) en 6. Jan Bouwmeester (117 stemmen).

D66: 1. Wilma Alink-Scheltema (661) en 2. Willem Kikkert (89 stemmen).

Absoluut Aalsmeer: 1. Dick Kuin (1407), 2. Greta Holtrop (233), 3, René Martijn (204) en 4. Chantal van Hilst-Dekker (180 stemmen).

PvdA: 1. Jelle Buisma (389 stemmen).

GroenLinks: 1. Ronald Fransen (417) en 2. Sunny Lakerveld (318 stemmen).

De partijen gaan komende week om de tafel om de eerste besprekingen te voeren, onder andere over het aantal wethouders (drie of vier) en wie naast burgemeester Jeroen Nobel in het pluche mag plaats gaan nemen. Robbert-Jan van Duijn (CDA) heeft al aangegeven zijn wethouderschap voort te willen zetten. Wie worden zijn collega’s? Wordt vervolgd!

Foto: De ondertekening van de definitieve verkiezingsuitslag door burgemeester Nobel.