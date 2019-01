16e Nieuwjaarsduik in het Oosterbad

Aalsmeer – De traditionele nieuwjaarsduik is dinsdag 1 januari weer gehouden in het Oosterbad. Het was de zestiende editie van deze sportieve start van het nieuwe jaar.

Even voor half twee in de middag leek het behoorlijk stiller dan andere jaren, maar de angst dat de trouwe springers naar Scheveningen waren afgereisd, bleek ongegrond. Redelijk snel achter elkaar druppelden de durfals en hun aanmoedigers het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade binnen en werden zij welkom geheten door voorzitter Goos Bartels. Hij blikte terug op het prima verlopen jubileumjaar en maakte van de mogelijkheid gebruik om de aanwezigen te attenderen op de naderende nostalgische filmavond van het Oosterbad op donderdag 24 januari in The Beach.

Daarna kreeg badjuf Loekie Brommer de microfoon voor de warming-up op muziek. Springen, handen in de lucht, knielen en meer om vervolgens af te tellen naar het spring-moment. Een iemand sprong een minuut te vroeg in het water, maar ach. Na haar volgden snel de rest, alhoewel sommigen nog een beetje extra moed moesten verzamelen voordat ook zij het water met een temperatuur van 5 graden insprongen. Volgens het Oosterbad zelf is het wel eens drukker geweest tijdens de 1 januari duik. “Maar het was er niet minder gezellig door”, aldus het bestuur en de medewerkers.

Na de sprong werd iedereen getrakteerd op erwtensoep van Unox, het Oosterbad is een officiële Unox-plons locatie, en op warme chocolademelk. Alle springers werden beloond met een brevet en de oranje Unox-muts, die voor de nieuwjaarsduik aan alle deelnemers was uitgereikt, mocht mee naar huis. Het Oosterbad tot slot in een reactie: “Iedereen verdient een dikke pluim: stuk voor stuk stoer en geweldig dat jullie er waren!”

Frisse duik in Westeinder

Het Oosterbad is overigens niet de enige locatie in Aalsmeer waar met een frisse duik het nieuwe jaar wordt ingeluid. Bij het surfeiland komt jaarlijks ook een aantal groepen bijeen om gezamenlijk de Westeinderplassen in te rennen. Dit jaar eveneens weer. Een koude, maar gezellige traditie!

Foto: www.kicksfotos.nl (Oosterbad)