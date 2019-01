15e Editie NLdoet op 15 en 16 maart

Amstelland – Heel Nederland kan zich vanaf nu aanmelden voor de vijftiende editie van NLdoet. Het Oranje Fonds organiseert de grootste vrijwilligersactie van Nederland dit jaar op 15 en 16 maart. Tijdens deze dagen kan iedereen op zijn of haar manier meedoen om Nederland nog socialer te maken. Een leuke vrijwilligersactiviteit vinden kan op nldoet.nl. Er zijn al bijna 6.800 activiteiten aangemeld. Ieder jaar melden duizenden sociale organisaties in heel Nederland activiteiten aan waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Tijdens NLdoet komen honderdduizenden vrijwilligers in actie om deze organisaties te helpen bij de activiteiten en zo iets voor een ander te doen. Omdat het aanbod heel divers is, is er voor ieder wat wils. Mensen die van klussen houden kunnen bijvoorbeeld aan de slag met het opknappen van een buurthuis, tuinierliefhebbers kunnen een voedseltuin lenteklaar maken en mensen die graag wat aandacht willen geven aan anderen kunnen bijvoorbeeld een uitstapje maken met ouderen of kinderen.

Vijftien jaar geleden begon de landelijke vrijwilligersactie als Make a Difference Day, en werd later omgedoopt tot NLdoet. NLdoet wordt door het Oranje Fonds georganiseerd om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: “Of een land fijn is om in te wonen, wordt voor een groot deel bepaald door de mensen. Door voor elkaar klaar te staan en naar elkaar om te kijken kunnen we er samen voor zorgen dat niemand er alleen voor staat. Veel Nederlanders doen dat al, maar soms weten mensen niet hoe en waar ze moeten beginnen. NLdoet is voor velen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Niet alleen leuk voor de vrijwilligers zelf, maar ook voor de deelnemende organisaties. Die hebben er naderhand nog maandenlang plezier van.”

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij onder andere de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Kijk voor alle activiteiten op www.nldoet.nl. F

