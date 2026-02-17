110 jaar KnA: muziek die een leven lang verbindt

Uithoorn – De Koninklijke Nederlandse KnA, wat staat voor Kunst na Arbeid, vierde recentelijk haar 110-jarig bestaan met een bijzondere reünie voor oud-leden. Onder hen een grote groep voormalige slagwerkers, voor wie de band met de vereniging nog altijd springlevend is. Want wie ooit bij KnA heeft gemusiceerd, blijft onderdeel van de familie.

Herinneringen die blijven klinken

Bij het binnenkomen van de feestlocatie was het meteen duidelijk: de oud-slagwerkers hadden elkaar snel gevonden. De sterke verhalen gingen over tafel alsof er geen jaren verstreken waren. Er werd teruggedacht aan memorabele optredens, behaalde kampioenschappen en eindeloze repetities.

Voor velen leidde dat geheugenpad onvermijdelijk naar de Admiraal de Ruyterlaan 39, waar ontelbare jongeren hun eerste lessen kregen van de legendarische instructeur Jan Vork. Zijn muziekkamertje, gevuld met trommels en foto’s, vormde decennialang de voedingsbodem voor talent en kameraadschap. Dit jaar nam de vereniging afscheid van zowel Jan als zijn vrouw Martha. Met hun overlijden verandert er veel, maar niet alles.

De twinkeling die nooit verdwijnt

Want een ding bleek tijdens de reünie onverminderd aanwezig: de innerlijke drang om weer te musiceren. Toen Colin Linnekamp voorzichtig opperde om nog even iets te spelen, was het hek van de dam. Binnen de kortste keren stonden de oud-leden in het bekende instrumentenhok, trommels omgeslagen alsof de tijd had stilgestaan.

Maurits Sommer pakte na tien jaar weer stokken op, anderen bliezen het stof af na kortere pauzes. En zodra de eerste twee tikken klonken, was het alsof de klok tientallen jaren werd teruggezet. De Modelmars, Paradiddle-mars en Burlesco: het zat allemaal nog in de spieren. Zonder overleg viel iedereen moeiteloos samen, precies zoals vroeger. Even was de familie weer compleet. Een verbond dat de tand des tijds moeiteloos doorstaat.

Tegenwoordig is KnA uitgegroeid tot een harmonieorkest met een breed scala aan muzikanten, onder wie veel mensen die op latere leeftijd zijn begonnen met muziek maken. Onder leiding van dirigent Dick Hesselink wordt elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd voor diverse optredens.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een repetitie bij te wonen of contact op te nemen met Ellen (06-21550665) voor meer informatie.

Aan de slag. Foto: aangeleverd.