100ste Vriend voor Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum bereikte afgelopen weekend, op 2 februari 2020, een kleine mijlpaal: het mocht alweer de honderdste ‘vriend’ noteren. Annigje Leighton-van Leeuwen uit Kudelstaart meldde zich in het museum aan en bleek precies nummer honderd.

Vrienden van het Flower Art Museum betalen een vast bedrag per jaar (30 euro). Zij steunen daarmee het museum en kunnen de tentoonstellingen zo vaak bezoeken als zij willen. Bovendien mogen ze altijd een introducé meenemen. Ook worden Vrienden uitgenodigd voor openingen en krijgen ze korting op speciale activiteiten, zoals concerten, workshops en lezingen.

Bijna 8.000 bezoekers

Het museum bestaat inmiddels anderhalf jaar en ontwikkelt zich goed. Afgelopen jaar mocht het bijna 8.000 bezoekers ontvangen. De organisatie bestaat uit een klein, professioneel kernteam en inmiddels meer dan twintig vrijwilligers, die onder andere de rol van gastvrouw/heer vervullen en helpen bij de werkzaamheden rond nieuwe exposities. Elk kwartaal zijn er in het museum nieuwe tentoonstellingen met hedendaagse kunst geïnspireerd op bloemen en de natuur.

Op dit moment is het Flower Art Museum wekelijks open van vrijdag tot en met zondag. De ambitie is om vanaf komend voorjaar een extra dag open te gaan. Uitbreiding van het vrijwilligersteam is dan ook welkom. Meer informatie op www.flowerartmuseum.nl.



Foto: Annigje Leighton krijgt als 100e museumvriend een presentje van het FAM uit handen van adjunct-directeur Constantijn Hoffscholte.