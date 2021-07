100-jarige Uithoornse nog vol in het leven

UITHOORN – Ze zit nog geregeld op de hometrainer, is helemaal thuis in de digitale wereld, leest de krant nog elke dag, geniet van een borreluurtje in het wooncomplex en houdt zich overdag bezig met diamond painting en kruiswoordpuzzels oplossen. Wie haar ziet, zal niet zeggen dat Diny Plantinga in februari 100 jaar geworden is. Burgemeester Pieter Heiliegers kon in februari vanwege de coronamaatregelen niet langskomen, maar haalde het bezoek onlangs graag in.

De burgemeester wordt in de woning aan de Potgieterhof hartelijk onthaald door de 100-jarige, haar zoon Gosse, dochter Wilna en hun partners. “Toen onze moeder 100 werd, stond het hier vol met bloemen. En ze heeft wel 100 kaarten gekregen,” vertelt de dochter aan de burgemeester. De zoon van de “jarige” vult aan: “De mensen die in dit complex wonen, letten goed op haar. Een paar keer per week komt de douchehulp en wij doen de zware boodschappen. Maar de buren houden een oogje in het zeil. Dat is een fijn gevoel.”

Eerste paal

Mevrouw Plantinga was vanaf het begin de oudste bewoonster van het appartementencomplex aan de Potgieterhof. “Ik heb zelfs de eerste paal geslagen. Dat was vijftien jaar geleden. Samen met Berry Groen die toen burgemeester was,” herinnert ze zich.

Burgemeester Heiliegers wil graag van de 100-jarige weten wat ze nog allemaal kan en doet. En dat is best veel, zo laat ze weten. “Ik zit nog geregeld op de hometrainer. Ik doe soms nog mijn eigen boodschappen en ik geniet van de activiteiten die in dit complex georganiseerd worden. In het atrium ligt een legpuzzel op tafel, een mooie plek om aan te schuiven voor een praatje en een puzzelstukje aan te leggen. Soms hebben we ook een borreluurtje. Ik ben heel blij dat ik hier woon.”

Appen

Mevrouw Plantinga heeft nog regelmatig telefonisch contact met haar zus van 101 jaar in Leeuwarden. Daarnaast is er veel contact met haar kinderen en kleinkinderen. “Als ik een poosje niks gehoord heb, dan app ik ze even,” glimlacht ze, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is…