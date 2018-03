Absoluut Aalsmeer lanceert 10 kernpunten

Aalsmeer – Precies drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft de nieuwe lokale partij Absoluut Aalsmeer (lijst 5) haar nieuwe website gelanceerd. De partij met als lijsttrekker de bekende, voormalige AB-politicus Dick Kuin presenteert een kort, maar bondig verkiezingsprogramma.

Absoluut Aalsmeer (AA) heeft tien kernpunten. Geen ellenlang verhaal, zoals ze zelf zegt, maar krachtige kernpunten waar de nieuwe lokale partij zich hard voor zal gaan maken in de gemeente.

Belangrijke thema’s voor Absoluut Aalsmeer zijn de identiteit van Aalsmeer (‘Aalsmeer is nog steeds een zelfstandige gemeente en dat willen we zo houden’), een politiek die zichtbaar is en die verbinding legt met de inwoners, een politiek die sociaal en oprecht is, een politiek die huisvesting voor jongeren en ouderen regelt en een politiek die leefbaarheid boven de economie stelt. AA wil wat dit laatste betreft bijvoorbeeld dat de gemeente een stevig geluid richting de luchthaven laat horen en kritisch en snel reageert op kwesties rond Schiphol.

Herplant plicht

Verder wil Absoluut Aalsmeer een zogenaamde herplant plicht. Voor iedere boom die door de gemeente wordt geveld, moet er minimaal 1 boom ter bevordering van de leefbaarheid worden teruggeplaatst. Ook vraagt AA meer zorg en aandacht voor de openbare ruimte. “De openbare ruimte verloedert zienderogen. Alles moet worden ingezet om deze teloorgang te stoppen, ook als hiervoor de lokale lasten moeten worden aangepast”, aldus de fractie op haar website.

Communicatie en maakwerk

Bevorderen van de integratie van arbeidsmigranten vindt AA ook belangrijk. “Integratie is niet alleen: Wat doen zij voor ons, maar ook: Wat kunnen wij doen voor hen”, stelt de partij op haar website. Hoge prioriteit bij Absoluut Aalsmeer krijgen tevens constante en gerichte communicatie vanuit de gemeente voor inwoners, maatwerk in zorg, sport en cultuur en het bevorderen van maatschappelijk en duurzaam ondernemen.

Absoluut Aalsmeer is: 1. Dick Kuin, 2. René Martijn, 3. Greta Holtrop, 4. Chantal van Hilst-Dekker, 5. Peter Smolders, 6. Christa Vogelaar, 7. Martijn Schok, 8. Rob Simoons, 9. Leen Mulder, 10. Ingrid Bakker-Kuin, 11. Carla Huson en 12. Rob Ruijter. Kijk voor meer informatie op www.absoluutaalsmeer.nl en/of volg de nieuwe lokale partij op facebook.