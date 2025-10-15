Mijdrecht – Het Amstel Blazers Collectief geeft zondag 9 november vanaf 15.00 uur een concert in de Janskerk, aan het Janskerkplein in Mijdrecht. Het orkest viert dan niet alleen haar eigen 10-jarig bestaan maar ook het 125-jarig bestaan van VIOS, de muziekvereniging waar het ABC sinds 2023 onder valt.

Om deze twee heugelijke feiten te vieren, pakt het ABC groots uit met een sfeervol concert, dat als titel ‘Une Belle Histoire’ heeft meegekregen en volledig in het teken zal staan van Franse muziek en Franse sferen. Er wordt ook een gastoptreden verzorgd door het Vriendenkoor van Ferdinand Beuse en natuurlijk zullen het koor en het orkest ook samen nummers spelen. Kaarten kosten 7,50 euro. Meer informatie: www.amstelblazerscollectief.nl, www.vios-mijdrecht.nl.

Op de foto: 10 jaar Amstel Blazers Collectief: Une Belle Histoire. Eigen foto.