10 jaar Amstel Blazers Collectief met ‘Une Belle Histoire’

Mijdrecht – Het Amstel Blazers Collectief geeft zondagmiddag een concert in de Janskerk, aan het Janskerkplein in Mijdrecht. Het orkest viert dan niet alleen haar eigen 10-jarig bestaan maar ook het 125-jarig bestaan van VIOS, de muziekvereniging waar het ABC sinds 2023 onder valt. Om deze twee heugelijke feiten te vieren, pakt het ABC groots uit met een sfeervol concert, dat als titel ‘Une Belle Histoire’ heeft meegekregen en volledig in het teken zal staan van Franse muziek en Franse sferen. Er zal ook een gastoptreden worden verzorgd door het Vriendenkoor van Ferdinand Beuse en zullen het koor en het orkest ook samen nummers ten gehore brengen.

Mooie muzikale middag

Het belooft een mooie muzikale middag te worden. Kaarten kosten 7,50 euro inclusief pauzedrankje en zijn verkrijgbaar via https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/jubileum-concert-amstel-blazers-coll.

Op de foto: Het orkest viert niet alleen haar eigen 10-jarig bestaan maar ook het 125-jarig bestaan van VIOS. Foto: aangeleverd.