Top prestatie Veenland tijdens finale

Mijdrecht – Zaterdag werd in Scherpenzeel de finale mini drie en vierkamp gehouden. Er waren 6 ploegen door maar helaas konden er maar 5 meedoen omdat we in de finale met volledige ploegen moeten turnen en dat betekent 6 meisjes en 4 jongens in een ploeg.

Veenland 2 mocht in de middag beginnen. Luuk, Cas, Timo, en Joey waren deze wedstrijd in het nieuw gestoken. Met trots droegen ze hun mooie trainingspak. Deze word gesponsord door Reve bestrating en Scabba die de bedrukking sponsorde.

Ze turnden een hele mooie wedstrijd , alle oefeningen goed uit hun hoofd en heel netjes en dat bleek bij de prijsuitreiking. Met maar liefst bijna 5 punten voorsprong werden ze regiokampioen.

Meisjes pupillen

Daarna was het de beurt aan de meisjes pupillen. Veenland 5 met Maura, Elize, Marit, Dewi, Jolieke en Joëlle mochten als eerste. Ze turnden mooie oefeningen maar helaas werd er hier en daar een verkeerde oefening geturnd en dat kost puntjes. Maar in een deelnemersveld van 15 ploegen werden ze knap 8ste. Veenland 6 met Dorinthe, Jente, Femke, Jasmijn, Mandy en Anna turnden een super wedstrijd , alle oefeningen waren strak en netjes. Dat bleek ook bij de prijsuitreiking want daar mochten ze op het podium plaats nemen en kregen een mooie zilveren medaille.

Jongste

Daarna de beurt aan de jongste turnsters Alix, Dominique, Elin, Sofie, Noa en Loise. Ook deze turnsters zetten hun beste beentje voor in deze categorie met de meeste ploegen. Ze behaalden een mooie 7de plaats in een deelnemersveld van 19 ploegen.

In de laatste ronde Veenland 1 met Jay, Joas, Maxim en Dave. Maxim was ziek maar kwam toch ! super! . Dave had de verkeerde tijd in zijn hoofd en kwam nog net op tijd binnen rennen. Maar na deze rommelige start lieten ze zich niet uit het veld slaan. De 4 heren turnden een mooie wedstrijd en bij de prijsuitreiking mochten ze op de tweede plaats gaan staan.