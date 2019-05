﻿Boekpresentatie ‘Lichtpuntjes’ op het VeenLanden College

Regio – Lichtpuntjes? Zijn die er dan? Lichtpuntjes, wanneer je al jaren lijdt aan een voortschrijdende ziekte zoals MS? Met een positieve levenshouding zijn die er, zo valt te lezen in het boekje ‘Lichtpuntjes, leven met MS’.

Henk Kniep, sinds 1992 docent aan het VeenLanden College, presenteert binnenkort officieel zijn boekje ‘Lichtpuntjes, leven met MS’ waarin persoonlijke korte verhalen van zijn hand zijn gebundeld. Verhalen, die hij in de afgelopen 24 jaar rond zijn leven met MS heeft opgetekend. Veel van deze verhalen spelen zich af op school, oud-leerlingen zullen zichzelf er mogelijk in herkennen. Het is bijzonder om te lezen hoe Henk ondanks z’n ziekte een gelukkig mens is gebleven, dankbaar voor alles wat het leven hem te bieden heeft.

Het boekje is een prachtige uitgave geworden met kleurrijke illustraties die door leerlingen van het VLC zijn verzorgd en een omslag die door kunstdocent Karin Borgman is ontworpen.

Henk Kniep heeft jarenlang samen met de examenleerlingen van het VeenLanden College in Mijdrecht, het fotojaarboek verzorgd. Bijzonder is dat de uitgever van dit jaarboek de uitgave van zijn boekje nu mogelijk heeft gemaakt.





Officiële boekpresentatie

Op maandag 20 mei van 16.00 tot 18.00 uur vindt de feestelijke presentatie van dit boekje plaats op het VeenLanden College te Mijdrecht. Omdat Henk in de loop van dit jaar gaat verhuizen naar Nieuw Unicum in Zandvoort, waar de voor hem gewenste expertise en zorg aanwezig zijn, zal deze middag tevens het moment zijn waarop Henk officieel afscheid neemt van het VeenLanden College.

Uitnodiging

Indien u de presentatie van het boekje en het afscheid van Henk Kniep op het VLC wilt bijwonen, verzoeken we u een mail te sturen naar info@hetvlc.nl onder vermelding van ‘Lichtpuntjes’. U ontvangt dan een uitnodiging met alle bijzonderheden over deze feestelijke middag. Bij de boekpresentatie zijn de boekjes uiteraard verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs; daarna is het boekje te koop bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en het Boekhuis in Aalsmeer. Een deel van de verkoopprijs gaat naar Stichting MS Research.