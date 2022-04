Aalsmeer – Er is een ‘zwerver’ gespot op het Stokkeland. Eentje die zich niet verstopt, maar juist gezien wil worden en graag weer kilometers wil maken. Het is namelijk een fiets, een Sparta, wit van kleur en met rode letters. Al een oud exemplaar en enigszins gehavend, maar rijklaar.

Zo’n twee weken staat de Sparta, type marathon, nu op het Stokkeland in het Centrum, achter het Raadhuis. Eerst wachtend tegen de lantaarnpaal nabij het insectenhotel, duidelijk zichtbaar voor passanten, en nu verplaatst tegen de vuilnisbak net voorde brug bij de Stommeerkade, aan de kant van de picknicktafel.

De Sparta is al enkele malen omgeduwd, maar wordt iedere keer weer overeind gezet, waarschijnlijk in de hoop dat de rechtmatige eigenaar de fiets in het vizier krijgt en meeneemt. Waarschijnlijk is de Sparta ergens anders in Aalsmeer gestolen en afgedankt na ‘bestemming bereikt’. Niemand laat zijn of haar fiets toch zo’n twee weken onbeheerd en niet op slot staan? Bent u/jij de eigenaar? Alsjeblieft. Snel ophalen, kan de benenwagen weer verruild worden voor het stalen ros.