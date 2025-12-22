Zwartboek lijn 25 naar GVB

Uithoorn/De Kwakel – De fracties van het CDA Amstelveen en Uithoorn-De Kwakel hebben ruim 250 geregistreerde klachten over lijn 25 overhandigd aan het GVB. Het zwartboek werd in ontvangst genomen door Bas Rooijers vervoersmanager modaliteit bij het GVB. In een toelichting door het GVB werd duidelijk, dat lijn 25 te maken heeft gehad met veel kinderziektes in de opstartfase.

Ook werd helder dat er weliswaar verbeteringen zijn doorgevoerd, maar dat er nu gewerkt moet worden aan de integratie van het informatiesysteem met de feitelijk routes van de tram.

Te vroeg op de halte

Door de lengte van de lijn kan het voorkomen dat trams eerder dan gepland op een halte aankomen. Als deze trams dan doorrijden na de standaard wachttijd, lijkt het voor passagiers die daarna aankomen en de aansluiting missen alsof er helemaal geen tram geweest is. Dit is een veelgehoorde klacht van reizigers in de richting Uithoorn. Ook dit is als verbeterpunt meegenomen.

Doortrekken

Vanaf 29 maart is een nieuwe dienstregeling van kracht waarin meer, maar kleinere trams worden ingezet in een hogere frequentie, die doorrijden naar een nieuw eindpunt in de gemeente Amsterdam, die wil dat tramstellen worden ingekort. Er komt een nieuwe tramlijn voor de spitsuren lijn 6. Deze staat gepland voor het traject Amsterdam-Zuid/Amstelveen-Westwijk en de tram gaat keren bij de tramremise (wasstraat). Het CDA wil graag dat de lijn doorgetrokken wordt naar Uithoorn-Centrum.

