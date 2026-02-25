Abcoude – Hoe ziet de toekomst van de jeugd en cultuur in Abcoude eruit? Om die vraag te beantwoorden, brachten de fractie van D66 De Ronde Venen en burgemeester Rosan Kocken recentelijk een werkbezoek aan Stichting Tumult, een lokaal door vrijwilligers gerund jongeren- en cultuurcentrum in de kern van het dorp, bedoeld als ontmoetingsplek voor jong en oud. De conclusie was duidelijk: Tumult is onmisbaar voor Abcoude.

Tumult was jarenlang een begrip in Abcoude en na wat roerige jaren en stilstand zijn inwoners van Abcoude opgestaan om de stilte te doorbreken. Hun doel is om van Tumult weer een plek te maken waar de samenleving bijeen kan komen om te genieten van muziek, cultuur en creativiteit. Voor D66 De Ronde Venen is dit dan ook een mooi voorbeeld van inwonersinitiatieven, die ondersteund moeten blijven worden. “Een sterke gemeente begint namelijk bij een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten”, aldus Stijn Verlaan (D66).

In een tijd waarin de druk op de samenleving toeneemt en sociale media vaak de overhand nemen, biedt Tumult een fysiek ankerpunt voor Abcoude. Iedereen is namelijk welkom om te experimenteren met muziek, kunst en organisatie. Maar het is veel meer dan dat, het is een plek waar vriendschappen ontstaan die de basis vormen voor de hechte dorpsgemeenschap.

Voor D66 is het behoud en de ondersteuning van dergelijke stichtingen een speerpunt. Lokale voorzieningen zoals Tumult voorkomen, dat jongeren buiten de boot vallen en zorgen ervoor, dat Abcoude een levendig dorp blijft, ook na school- en werktijd.

Burgemeester Kocken toonde zich onder de indruk van de inzet van de vele vrijwilligers die Tumult draaiende houden. Er werd niet alleen gesproken over de successen, maar ook over de uitdagingen, zoals de huisvesting en de structurele financiering van activiteiten.

Op de foto: Een kijkje in de huiskamer van Abcoude. Foto: aangeleverd.