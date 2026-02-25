Toer Trimclub de Merel huldigt kampioenen 2025

Vinkeveen – Toer Trimclub de Merel is een fietsclub, waarbij veiligheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Drie dagen in de week worden er clubritten verreden: woensdagavond, donderdag- en zondagmorgen. Onder leiding van ervaren wegkapiteins zijn de tochten, afhankelijk van het weer, 40 tot 100 km lang. Er zijn meestal drie groepen en ook e-bikes, afhankelijk van snelheid en conditie.

Als je met een clubrit meefietst ontvang je punten. Aan het begin van het nieuwe seizoen, worden de leden met de meeste punten van het afgelopen jaar gehuldigd tijdens de algemene ledenvergadering. Er is een categorie voor leden boven en beneden de 65 jaar. Alle kampioenen krijgen een beker en een bos bloemen overhandigd van de coördinator fietscompetitie. Dit jaar mag Gert Korver zich een jaar lang clubkampioen noemen en hij wordt bijgeschreven op het kampioenschild.

Gehuldigd

Dinsdagavond 17 februari werden de kampioenen gehuldigd. 1e prijs kilometercompetitie Gert Korver 13.606 km, 1e prijs puntencompetitie onder 65 jaar Jan Willem Bouwman 3560 punten en 1e prijs puntencompetitie boven 65 jaar Ger Hulsman 7306 punten.

Er werd ook aandacht besteed aan de vrijwilliger van het jaar: Loes Kuijper, zij is de afgelopen jaren als eerste vrouwelijke voorzitter actief geweest op diverse projecten om het ledental te verhogen en de veiligheid voor de leden door cursussen te vergroten. Er waren ook drie leden 25 jaar lid van de club: Peter van Adrichem, Sjoerd de Boer en Dirk Compier. Voor de derde keer werd de ALV gehouden in de nieuwe startlocatie Optisport, nabij het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht.

Op de foto: v.l.n.r. Gert Korver, Ger Hulsman en Jan Willem Bouwman. Foto: aangeleverd.