Absurdisme met bravoure

Abcoude – Maurits Wijmenga en Ramses van Hall, winnaars van Cameretten 2023, slingeren belangstellenden zaterdag 7 maart om 20.15 uur in Theater Mondriaan in Abcoude mee in een wervelwind van absurdisme waar geen theaterwet heilig is. Reken op een universum van ongemakkelijke stiltes, onverwachte wendingen en onverklaarbare hilariteit. In die wereld hoort alles en iedereen blijkbaar bij elkaar, gewoon omdat het nou eenmaal zo is. Het wordt een avond over mensen die hun best doen, vaak te veel. Alles kan ontploffen in een lachsalvo of imploderen van ongemak.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Maurits Wijmenga en Ramses van Hall. Foto: aangeleverd.