De Groentehal Vinkeveen in nieuwe handen

Vinkeveen – De Groentehal aan Demmerik 114 in Vinkeveen komt per maart in nieuwe handen. De winkel, al decennialang een vertrouwd adres voor verse groenten, fruit en aanverwante producten, wordt overgenomen door de ambitieuze Tijje Rijnsburger en Julian Vaneman. De huidige eigenaren Leo en Patricia Kok, samen met het vaste team dat al jaren het gezicht vormt van de winkel, blijven voorlopig nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Hun stap terug betekent dus geen breuk in de continuïteit, maar eerder een warme overdracht. Hoewel Tijje en Julian voor veel Vinkeveners nieuwe gezichten zijn, hebben zij hun sporen in de AGF-wereld ruimschoots verdiend.

Reputatie voor vakmanschap

Tije Rijnsburger is sinds 1 januari 2025 medeeigenaar van Het Fruitpaleis in Ter Aar, een gerenommeerde AGF-zaak die wordt gerund door de broers Vaneman. Het bedrijf staat bekend om de sterke focus op kwaliteit en vakmanschap. Het Fruitpaleis won zelfs twee keer de titel ‘Beste Ambulante Groenteman van Nederland’, een erkenning die de hoge standaard van het bedrijf benadrukt met een breed assortiment aan groente, fruit en verse salades, een vaste marktpositie in Het Groene Hart en een reputatie voor vakmanschap, brengt Rijnsburger dus een stevig fundament aan ervaring mee naar Vinkeveen. Het Fruitpaleis is actief op diverse markten en standplaatsen in de regio. De ‘Vanemannetjes’ staan bekend om hun focus op versheid, vakmanschap en modernisering van het groente- en fruitvak.

Mooi moment

Tijje en Julian laten weten er veel zin in te hebben: “We kunnen niet wachten om dagelijks de meest verse groenten en het lekkerste fruit klaar te hebben liggen. De Groentehal is een prachtige winkel met een sterke lokale band, die willen we koesteren en verder uitbouwen.”

Ook voor Leo en Patricia is het een mooi moment. Unaniem klinkt het met enige weemoed: “We willen onze klanten bedanken voor hun jarenlange klandizie en vertrouwen. We blijven nog actief, maar uiteindelijk dragen we het stokje over aan Tijje en Julian. Samen maken we er iets moois van. Kom vooral even langs voor een kennismaking.”

Op de foto: Leo en Patricia en het nieuwe ambitieuze ondernemersduo Tijje en Julian. Foto: aangeleverd.