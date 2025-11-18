Zwaarbevochten zege voor Legmeervogels in slotminuut

Uithoorn – Legmeervogels heeft zaterdag op sportpark Randhoorn een zwaarbevochten overwinning geboekt op Den Hoorn. Pas in blessuretijd viel de beslissing: Chris Zaide kroonde zich tot matchwinner door de 2-1 binnen te schieten.

Droomstart

De thuisploeg kende een droomstart. Nog geen twintig seconden na de aftrap lag de bal al in het net. Ruben van Dam stuurde direct diep, waarna een misser in de defensie van Den Hoorn Youri Habing vrij voor doelman zette. Habing bleef koel en tekende voor de 1-0, de snelste treffer van Legmeervogels in de zaterdagcompetitie.

In het vervolg van de eerste helft ging het duel gelijk op. Legmeervogels loerde op de counter, terwijl Den Hoorn vooral via de vleugels gevaarlijk probeerde te worden. De grootste kans was voor Dion Reuvekamp, maar zijn inzet trof geen doel. Ook de bezoekers kwamen niet tot scoren, waardoor de ruststand 1-0 bleef.

Teruggedrongen

Na de pauze nam Den Hoorn het initiatief. Legmeervogels werd ver teruggedrongen en ontsnapte zelfs toen Habing een bal van de doellijn moest koppen. De thuisploeg beperkte zich tot lange ballen en kwam nauwelijks meer onder de druk uit. Het was wachten op de gelijkmaker, die viel na een omstreden corner. Scheidsrechter Jan Tempelaar kende de hoekschop toe, omdat doelman Darrin de Meza de bal te lang zou hebben vastgehouden. Uit die corner haalde Joey Stoel verwoestend uit: 1-1.

Den Hoorn bleef aandringen, maar in de extra tijd sloeg Legmeervogels alsnog toe. Raymond Mensah veroverde de bal, bediende Camiel Schouten, die Zaide diep stuurde. De spits ontsnapte aan zijn tegenstander en schoot fraai raak: 2-1. In de absolute slotfase raakte Den Hoorn nog de lat via Robin Zwartjes, maar na ruim 97 minuten floot Tempelaar af. Legmeervogels stapte als winnaar van het veld en klom een plek op de ranglijst. Volgende week speelt Legmeervogels uit tegen Sportclub Monster.

Foto: aangeleverd.