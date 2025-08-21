Zwaar geweld op Holterbergweg: tiener uit Abcoude overleden

Abcoude – Het 17-jarige meisje, dat in de nacht van dinsdag op woensdag dood is gevonden in Duivendrecht is volgende politie door zwaar geweld om het leven gekomen. De tiener werd aangevallen op de Holterbergweg. Haar lichaam is daar gevonden door agenten.

Volgens de politie is het meisje vanaf de binnenstad richting haar huis in Abcoude gefietst. Zij was met vrienden uit geweest rond en Leidseplein en is daar rond 03.30 uur in haar eentje vertrokken. In de hoop getuigen te vinden, heeft de politie ook haar signalement gedeeld om eventuele getuigen te helpen. Het meisje heeft een lichte huidskleur, halflang blond haar, droeg een lichtgrijze hoodie en broek, zwarte Adidas-gympen, rode handtas aan het stuur. Zij reed op een elektrische herenfiets van het merk Cowboy, lichtgrijs frame.

Onderzoek en oproep

De politie gaat uit van één dader, mogelijk ook op de fiets. Er zijn meerdere scenario’s in onderzoek en getuigen worden dringend opgeroepen zich te melden, vooral mensen die rond 04.00 uur op de Holterbergweg waren of camerabeelden hebben. Er is een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) op de zaak gezet. Meerdere scenario’s worden onderzocht, maar er is nog geen verdachte aangehouden.

Zelf iets gezien of gehoord, neem contact op met de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Ook camerabeelden zijn welkom.

Geschokt gereageerd

In Abcoude is geschokt gereageerd. Burgemeester Maarten Divendal van De Ronde Venen noemt het nieuws ‘Geschokt en geraakt’ en leeft mee met de familie. In het dorp wordt er veel over gesproken, vooral onder jongeren. Er heerst verdriet en onbegrip over wat er is gebeurd. De politie heeft nog geen details vrijgegeven over de omstandigheden van het misdrijf, vanwege het belang van het onderzoek.

Er was eerder een ernstig zedendelict aan de Weesperzijde, waarbij een vrouw van het fietspad werd gesleurd en mishandeld. Hoewel de locaties relatief dicht bij elkaar liggen, behandelt de politie de zaken voorlopig als afzonderlijk. De onderzoeksteams houden contact.

Foto: Volop onderzoek door de politie. Foto: VLN Nieuws.