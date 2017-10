Zwaaien naar de Bloementour

Aalsmeer – Het was zaterdag 7 oktober een druilerige dag met regelmatig fikse regenbuien, maar de deelnemers aan de Aalsmeer Bloementour hadden hier niets van. Zij zaten heerlijk hoog en droog en werden toegezwaaid alsof ze Koningen en Koninginnen waren. Zo’n 100 vrachtwagens van diverse transportbedrijven maakten onder begeleiding van de politie een rondrit door Aalsmeer en omgeving.

Gestart werd aan de Poelweg in De Kwakel om vervolgens naar het Centrum van Aalsmeer te rijden. De stoet ging over de Van Cleeffkade en trok veel bekijks. Na een leuk muzikaal intermezzo van het Show en Jachthoornkorps werd het gas weer zachtjes ingetrapt en gingen de wagens met allemaal een of twee gehandicapten over de Stommeerweg, langs de watertoren, naar Kudelstaart, waar de vele wagens ook weer veel opzien baarden.

Bij het clubgebouw van het Show en Jachthoornkorps werd opnieuw even pauze gehouden om te kijken naar nog een optreden en om even heerlijk wat te eten en te drinken. Daarna over de Hoofdweg naar De Kwakel en Uithoorn en langs de Bloemenveiling, waarna toch echt, zo’n twee uur later, de thuisreis naar de Poelweg werd aanvaard.

De Aalsmeer Bloementour wordt jaarlijks georganiseerd door Herman Appelboom en Piet Visser en beide heren doen dit met heel veel plezier en weten ieder jaar weer vele collega-chauffeurs over te halen om eveneens deel te nemen. Ook dit jaar hebben zowel de passagiers als de chauffeurs genoten van dit bijzondere uitje. “De passagiers waren heel vrolijk en genoten zichtbaar van deze speciale rit. Hun enthousiasme maakte mij ook blij”, aldus één van de chauffeurs in een reactie. “Ik doe volgend jaar zeker weer mee!” Ook deelnemen of meer informatie? Kijk dan op www.aalsmeerbloementour.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl