De Ronde Venen/Uithoorn – Voelt twee keer per nacht wakker worden inmiddels als een goede nacht? Tijdens de online workshop ‘Van Nachtbraker naar Droomslaper’ op dinsdag 13 januari van 19.30 tot 21.00 uur leren ouders van kindjes tussen 6 maanden en 2 jaar welke stappen écht verschil maken voor een betere nachtrust. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Tijdens deze workshop worden de meest voorkomende oorzaken waarom je baby of dreumes zo vaak wakker wordt behandeld. Aan het einde van de sessie beschik je over praktische tools die je direct kunt toepassen en ontvang je een exclusief overzicht van de slaapritmes van kinderen binnen deze leeftijdsgroep.

Zoomworkshop ‘Van nachtbraker naar droomslaper’. Foto: aangeleverd.