Zonsverduistering goed zichtbaar

De Kwakel – Afgelopen zaterdag was er een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland, waaronder in De Kwakel. Dit bijzondere natuur-verschijnsel begon rond 11.17 uur en bereikte zijn hoogtepunt om 12.10 uur. Tijdens dit hoogtepunt stond de zon in het zuidoosten en was het schouwspel goed zichtbaar, vooral in het westen van het land. Veel mensen verzamelden zich om de zonsverduistering te bekijken, vaak met behulp van speciale eclipsbrillen of zelfs door een vergiet om het licht te filteren. De verduistering eindigde rond 13.04 uur. Ondanks enkele wolken in het binnenland, was het op veel plaatsen helder genoeg om de verduistering goed te kunnen zien. Kwakelaar Harry van Aurich vereeuwigde dit in De Kwakel met behulp van een telescoop met zonnefilter.

Foto: Harry van Aurich.